Polícia angolana impede saída tráfico de combustível para a RDCongo

A polícia angolana apreendeu, no município do Soyo, província angolana do Zaire, uma embarcação artesanal que transportava 725 litros de gasóleo, que tinham como destino a vizinha República Democrática do Congo (RDCongo).

