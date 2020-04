PM timorense retira pedido de demissão apresentado em 22 de fevereiro O primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, retirou hoje o seu pedido de demissão do cargo, que apresentou ao chefe de Estado no passado dia 22 de fevereiro, anunciou o próprio aos jornalistas. internacional Lusa internacional/pm-timorense-retira-pedido-de-demissao_5e8db00d79a1b71956c0b734





Taur Matan Ruak, que falava depois da sua reunião semanal com o Presidente da República, explicou que tomou a decisão de recuar no pedido de demissão tendo em conta a situação de emergência que se vive no país por causa da pandemia da covid-19.

"Decidi retirar a apresentação do pedido de demissão ao senhor Presidente porque neste momento a nação precisa de todos. Eu estou como primeiro-ministro e tenho de dar o máximo contributo à nação. Por isso retirei a minha demissão", referiu Taur Matan Ruak.

"O senhor Presidente reiterou o seu apoio máximo ao primeiro-ministro e ao Governo para que possamos fazer o máximo esforço para combater os efeitos, para que não afete os nossos cidadãos", disse.

Taur Matan Ruak explicou que no encontro com o chefe de Estado discutiu ainda os atuais preparativos em curso para "mitigar e minimizar os efeitos da covid-19 no país".

O chefe de Estado ainda não tinha até ao momento anunciado qualquer decisão sobre a apresentação do pedido de demissão de Taur Matan Ruak.

Também não se pronunciou sobre uma nova aliança de maioria parlamentar, que reúne seis partidos com assento parlamentar e representa 34 dos 65 deputados e que indigitou Xanana Gusmão, presidente do Congresso Nacional de Reconstrução Timorense (CNRT) como primeiro-ministro.

Timor-Leste tem atualmente um caso confirmado de covid-19 e está em estado de emergência.

