"É verdade que esta doença alterou as nossas vidas, subverteu as nossas agendas, as nossas prioridades, colocando-se no primeiro lugar e todas as nossas atenções, todas as nossas energias, todo o nosso foco está em proteger a saúde das nossas populações", disse o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus.

O chefe do Governo falava no ato de lançamento, em Mesquita, a quatro quilómetros da capital, de uma campanha agrícola de longo prazo, estimada em 14 milhões de euros e que tem como objetivo prioritário incentivar a produção agropecuária para fazer face à covid-19.

"Alimentação é o primeiro remédio, a barriga não se mantém se o organismo não for alimentado. Por isso queremos garantir a soberania alimentar, queremos que haja fome zero no nosso país, na conjuntura atual", disse.

Na perspetiva do primeiro-ministro, combater o novo coronavírus passa pela diminuição da dependência do exterior com a importação de alimentos, "mobilizando os são-tomenses para que regressem à terra".

"Essa terra tem potencialidades para alimentar todos os seus filhos. Nos próximos tempos não sabemos o que nos espera, durante muito tempo fomos sendo alimentados na expetativa dos barcos que chegam e hoje tudo isso é uma incógnita", lamentou Jorge Bom Jesus.

Para além de fazer face ao impacto da pandemia do novo coronavírus, o programa pretende igualmente garantir a segurança alimentar e nutricional da população são-tomense.

"Precisamos agir agora, manter a produção e o fornecimento de alimentos à população", disse, por seu lado, o ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos.

O governante considerou que é preciso evitar-se a crise alimentar, como consequência dos bloqueios aéreos e marítimos impostos pela covid-19.

"Devemos investir na produção local de alimentos, tratando agricultores, provedores de insumos agrícolas, trabalhadores rurais e distribuidores de alimentos como parte de um setor essencial, na linha da frente desta crise", sublinhou Francisco Ramos.

O Governo prometeu criar um crédito agrícola com juros bonificados aos agricultores e criadores de animais, garantindo ainda que vai utilizar terras abandonadas para redistribuição "aos jovens interessados em investir na produção local de alimentos".

São Tomé e Príncipe tem quatro casos positivos de infeção pelo novo coronavírus. Os infetados estão em quarentena, a serem seguidos por médicos nas suas respetivas residências e não manifestam sintomas da doença.

