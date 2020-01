PM de Cabo Verde pede consenso com a oposição para fazer aprovar reformas O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, apelou hoje a consensos com a oposição, no parlamento, tendo em vista as iniciativas legislativas e reformas em preparação, que necessitam de maioria qualificada para serem aprovadas. internacional Lusa internacional/pm-de-cabo-verde-pede-consenso-com-a-oposicao_5e13499a19454c1c0d2f1a72





O governante, que é também presidente do Movimento para a Democracia (MpD, no poder), falava na Assembleia Nacional, na cidade da Praia, no final do ato eleitoral que confirmou Joana Rosa como líder parlamentar daquele partido.

Nesse entendimento que perspetiva, e para o qual necessita do pontual apoio dos deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Ulisses Correia e Silva apontou iniciativas legislativas do Governo como a revisão do código eleitoral, para "reforçar o sistema eleitoral" do país, ou o Estatuto Administrativo Especial da cidade da Praia.

Propostas que disse estarem prontas para o debate no parlamento e que necessitam maioria de dois terços para serem aprovadas.

"Quer dizer que em matérias que exigem maioria qualificada vai exigir do nosso lado, e também do lado da oposição, a procura de consensos, de compromissos para continuarmos a fazer as reformas", alertou, perante os deputados do MpD, numa altura em que a liderança parlamentar passa a ser assumida por Joana Rosa.

Ulisses Correia e Silva saudou o facto de o parlamento estar a "fazer muito trabalho", da fiscalização ao Governo, aos debates mensais com o primeiro-ministro e ministros, mas sublinhou que também é preciso "espaço e tempo suficiente para fazer as leis avançar", dando ainda como exemplo o pacote legislativo de 14 medidas para combater a insegurança no país.

"Temos todo o pacote legislativo que está muito indexado às reformas. Reformas muitas delas estruturantes. Vai exigir tempo, trabalho, muita disponibilidade de procurar consensos quando for necessário, para termos a maioria qualificada exigida, mas uma planificação também, para podermos garantir que a Casa das leis de facto executa uma parte fundamental da sua atribuição, que é debater e fazer aprovar as leis", sublinhou o primeiro-ministro e líder do MpD.

A Assembleia Nacional de Cabo Verde conta com 72 deputados, dos quais 40 eleitos pelo MpD, enquanto 29 são do PAICV e três da União Caboverdiana Independente e Democrática (UCID).

Para fazer aprovar uma proposta por maioria qualificada no parlamento é necessário o voto favorável de 48 deputados e das três bancadas.

Uma dessas propostas é o Estatuto Administrativo Especial da cidade da Praia, que o Governo entregou em dezembro último ao parlamento, solicitando o agendamento da sua discussão.

A proposta de atribuição de um estatuto especial à capital do país está consagrada na Constituição da República desde 1999, segundo o Governo.

A atribuição do Estatuto Administrativo Especial da cidade da Praia, com a descentralização de competências e outras responsabilidades atualmente assumidas pelo poder central, é um assunto que tem vindo a passar entre os vários governos (PAICV e MpD) na última década.

PVJ // PJA

Lusa/Fim