PM britânico Boris Johnson recebeu alta e saiu do hospital

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recebeu hoje alta do hospital, onde estava internado há uma semana devido a um agravamento do estado de saúde após contágio com covid-19, mas não vai regressar já ao trabalho, informou um porta-voz.

internacional

Lusa

internacional/pm-britanico-boris-johnson-recebeu-alta-e_5e93125c98f8aa3184b1cb9e