Piratas marítimos sequestram navio petroleiro que ligava Luanda ao Togo A companhia de transporte de petróleo Union Maritime anunciou hoje que o seu petroleiro Duke foi atacado no trajeto entre Angola e o Togo, por seis piratas do mar que raptaram 20 indianos membros da tripulação.





"O nosso navio petrolífero MT Duke esteve envolvido num incidente de segurança no domingo pelas 07:00 horas; foi atacado e subiram bordo enquanto estava em viagem de Luanda, em Angola, para Lome, no Togo, com uma carga de petróleo", anunciou a empresa em comunicado citado pela imprensa especializada.

De acordo com a consultora de segurança marítima Dryad Global, foram seis os piratas que subiram a bordo do petroleiro, tendo raptado 20 indianos que eram membros da tripulação.