PGR moçambicana ouviu deputado da Renamo para "esclarecimentos" sobre ataques no Centro A Procuradoria-Geral da República de Moçambique ouviu hoje António Muchanga, deputado da Renamo, principal partido da oposição, para esclarecimentos sobre a sua eventual ligação aos autores dos ataques armados na região Centro, que o próprio negou.





"Falam de querer esclarecer uma suposta informação que alguém disse na [província da] Zambézia [Centro de Moçambique] de que [eu] era da Junta Militar [da Renamo]", afirmou António Muchanga à Lusa.

A acusação foi feita em novembro do ano passado por um grupo de seis jovens supostamente recrutados com o apoio de quadros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), para protagonizarem ataques armados, em declarações à comunicação social, no comando da polícia da província da Zambézia, centro de Moçambique.