Petróleo Brent cai 2% com receios de um recuo da procura O barril de petróleo Brent para entrega em março estava hoje a cair 2% no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres devido aos receios de um recuo da procura devido ao surto de coronavírus na China.





O coronavírus já provocou 80 mortos e mais de 2.700 infetados no país.

O barril de petróleo Brent para entrega em março de 2020 estava hoje às 10:00 locais (mesma hora de Lisboa) a cair para 59,10 dólares, menos 2% que na sexta-feira (60,69 dólares) e pela primeira vez abaixo da barreira dos 60 dólares desde outubro de 2019.

A queda do preço do petróleo coincidiu com afirmações das autoridades chinesas de que a extensão do coronavírus, que provoca pneumonia, pode acelerar, fazendo temer o impacto do mesmo na economia global, segundo analistas citados pela Efe.

Perante o receio de um recuo da procura, o ministro da Energia da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, afirmou aos meios que esta queda se deve principalmente a "fatores psicológicos" e considerou que o ambiente "pessimista" também ocorreu em 2003 durante o surto de SARS em 2003, mas que posteriormente se viu que "não causou uma redução significativa" na procura de petróleo.

Alguns analistas citados pela Efe também referiram que o surto pode ter um impacto no transporte aéreo devido ao cancelamento de viagens por parte de milhares de pessoas cujo destino era a China.

Os analistas referem ainda que muitos investidores deverão optar por refúgios seguros como o ouro, que hoje subia 0,5% para 1,578 dólares por onça.

O recuo do preço do petróleo também ocorre depois da embaixada dos Estados Unidos em Bagdad ter sido atacada com mísseis durante o fim de semana.

