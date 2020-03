Pelo menos 11 mortos e 17 feridos em acidente com autocarro no Brasil Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas na sequência de um choque entre um autocarro e um camião na madrugada de domingo numa estrada do estado brasileiro de Minas Gerais, informaram hoje as autoridades brasileiras. internacional Lusa internacional/pelo-menos-11-mortos-e-17-feridos-em-acidente_5e77b3c38ca77d19679bf322





O acidente ocorreu cerca da 02:30 locais (05:30 em Lisboa), no quilómetro 155 da estrada federal BR365, na jurisdição de Pirapora, município do interior de Minas Gerais, o segundo estado mais povoado do Brasil.

Nove das 11 vítimas eram passageiros do autocarro e as outras duas os motoristas do veículo.

O autocarro da empresa Trans D.P.M, com 27 passageiros a bordo, tinha partido na noite de sábado de Londrina, município a sul de Paraná, e dirigia-se a Itabaiana, em Sergipe (nordeste).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu quando o condutor do autocarro entrou na faixa contrária, chocando frontalmente com um camião que transportava couves.

Dos 17 feridos, entre os quais o condutor do camião, foram transferidos para hospitais da cidade de Pirapora.

O autocarro tinha sido alugado para transportar trabalhadores de uma unidade de açúcar de Camaçari, Bahia.

Devido ao acidente, a estrada federal esteve interrompida nos dois sentidos durante cerca de cinco horas.

