Partidos da oposição moçambicana dizem que democracia caiu no país

Os dois principais partidos da oposição em Moçambique consideram que a democracia no país regrediu, devido à fraude nas eleições gerais do ano passado e à intolerância política, defendendo a pressão interna e internacional para salvar as liberdades fundamentais.

