Parlamento ucraniano ratifica demissão do primeiro-ministro

O parlamento ucraniano ratificou hoje a demissão do primeiro-ministro Oleksiy Honcharuk, apresentada a pedido do Presidente Volodymyr Zelenskiy, descontente com os maus resultados económicos e sociais do governo que dirigia há seis meses.

internacional

Lusa

