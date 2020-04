Parlamento moçambicano aprova Programa Quinquenal do Governo

A Assembleia da República (AR) de Moçambique aprovou hoje, na generalidade e especialidade, o Programa Quinquenal do Governo (PQG) 2020-2025, com os votos a favor da Frelimo, partido no poder, e votos contra da Renamo e MDM, da oposição.

