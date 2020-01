PAIGC pede a apoiantes para não fazerem eco de estratégia de difamação e calúnias O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) pediu hoje aos seus apoiantes para se absterem de fazerem eco da "estratégia de difamação e calúnia" contra dirigentes e militantes do partido. internacional Lusa internacional/paigc-pede-a-apoiantes-para-nao-fazerem-eco_5e17170f90778c1bfa20b009





O pedido é feito num comunicado divulgado hoje à imprensa na sequência de uma reunião realizada na quarta-feira na sede do partido para analisar a "situação grave que o país enfrenta e com tendência para se agravar" e que juntou os representantes dos secretariados nacional e regionais do partido e as diretorias regionais de campanha.

No comunicado, o PAIGC convida "todos os dirigentes, militantes e simpatizantes a absterem-se de fazer eco à estratégia de difamação e calúnias lançadas contra dirigentes e militantes do partido" para "minar a unidade e coesão interna".