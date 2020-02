PAIGC diz que "há gato escondido" na CNE para cumprir acórdão judicial Um membro do PAIGC disse hoje que "há gato escondido com o rabo de fora" na Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau, para cumprimento do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça para repetição do apuramento eleitoral. internacional Lusa internacional/paigc-diz-que-ha-gato-escondido-na-cne-para_5e35fba45002c3127d3c3e5d





"O posicionamento da instituição competente para o anúncio dos resultados eleitorais que resiste ao cumprimento de um acórdão da corte suprema do nosso país, não deixa margem de dúvidas para ninguém de que aí há gato escondido com o rabo de fora", afirmou João Bernardo Vieira.

O membro do comité central do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) falava na cidade da Praia, numa mensagem ao congresso ordinário do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).