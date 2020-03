Organizações na SADC queixam-se de limitações impostas ao exercício das suas atividades Organizações da sociedade civil da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) queixam-se de limitações impostas pelos governos no exercício das suas atividades, considerando que há leis aprovadas para "fechar o espaço democrático" entre os países da região. internacional Lusa internacional/organizacoes-na-sadc-queixam-se-de-limitacoes_5e5f9c68dcab6f199a2894f7





"As organizações da sociedade civil não devem prestar contas ao Governo", como propõem algumas leis em países da SADC, disse Charles Kajoloweka, diretor da Youth and Society, uma organização não-governamental (ONG) do Maláui, citado num comunicado do Centro para a Democracia e Desenvolvimento.

Segundo a nota da ONG moçambicana, Charles Kajoloweka falava durante um encontro entre os líderes de organizações da sociedade civil do Zimbabué, África do Sul, Zâmbia, Maláui e Moçambique, que decorre desde terça-feira em Maputo.