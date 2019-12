Organização pede medidas para crimes contra liberdades fundamentais em Moçambique Maputo, 31 dez 2019 ( Lusa)- O Instituto de Comunicação Social da África Austral (MISA) condenou hoje a tentativa de rapto do editor executivo do semanário Canal de Moçambique, pedindo às autoridades medidas concretas para crimes contra as liberdades fundamentais. internacional Lusa internacional/organizacao-pede-medidas-para-crimes-contra_5e0b96949057451c02f1bb27





"O MISA-Moçambique apela mais uma vez às autoridades policiais, à Procuradoria-Geral da República e aos demais órgãos de administração da justiça para que investiguem este caso e que tomem as medidas apropriadas contra os agressores", lê-se numa nota de repúdio contra a tentativa de rapto de Matias Guente.

A tentativa de rapto do editor executivo do semanário Canal de Moçambique ocorreu pelas 13:00 locais (menos duas em Lisboa) no bairro do Alto Maé, atrás do Estado Maior General, quase no centro da capital moçambicana, disse à Lusa fonte do jornal.