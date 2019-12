Oposição são-tomense quer destituir juízes do STJ e do TC, Parlamento rejeita

O presidente do parlamento são-tomense "rejeitou liminarmente" um projeto de resolução da Ação Democrática Independente (ADI) e do Movimento de Cidadãos Independentes (MCI) para destituir os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Constitucional (TC).

