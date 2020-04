Oposição da Guiné Equatorial quer luta conjunta com Governo e sociedade O partido da Convergência para a Democracia Social (CPDS, oposição) da Guiné Equatorial defendeu hoje um acordo entre Governo, partidos e sociedade civil para o combate à covid-19, após criticar a forma como o executivo está a enfrentar a pandemia. internacional Lusa internacional/oposicao-da-guine-equatorial-quer-luta_5e96ea13c239856cd410fd33





Em comunicado, o CPDS recordou que apoiou as medidas decretadas pelo Governo em 15 de março, no âmbito da declaração de estado de emergência nacional, como o fecho da atividade escolar, religiosa e outras não essenciais, bem como a promoção do confinamento da população nas suas casas.

Para este partido, um mês depois só se viveu sofrimento.