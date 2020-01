ONU vê recessão económica de 1% em Angola este ano e crescimento de 1,5% em 2021 A Organização das Nações Unidas (ONU) antecipa que Angola ainda continue em recessão este ano, com um crescimento negativo de 1%, e comece a crescer em 2021, com uma expansão de 1,5%, segundo um relatório hoje divulgado. internacional Lusa internacional/onu-ve-recessao-economica-de-1-em-angola-este_5e28759640d8a912bc58418a





De acordo com o relatório sobre a Situação Económica Mundial e Perspetivas, lançado hoje em Nova Iorque, a ONU estima que a economia angolana enfrente o quinto ano consecutivo de recessão económica, regressando depois ao crescimento económico, vendo a economia expandir-se 1,5%.

"A situação económica na África Austral deteriorou-se em 2019, com várias economias em estagnação ou recessão num contexto de baixo investimento, faltas de energia, elevado desemprego e clima catastrófico", lê-se no documento, que dá conta que estas economias do sul de África devem ter crescido 0,3% em 2019 e deverão acelerar para 0,9% este ano e 1,9% em 2021.