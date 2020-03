ONG moçambicana diz que medidas de prevenção são "manifestamente insignificantes" A organização não-governamental Centro de Integridade Pública (CIP) defendeu hoje que as medidas de prevenção anunciadas pelo executivo moçambicano, para fazer face ao novo coronavírus são "manifestamente insignificantes", considerando que o Governo está a colocar as famílias em risco. internacional Lusa internacional/ong-mocambicana-diz-que-medidas-de-prevencao-_5e735e21b06c74195b217244





"As medidas anunciadas pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, para fazer face à emergência do [novo] coronavírus em Moçambique são manifestamente insignificantes face à dimensão da ameaça na região e colocam em situação de risco as famílias moçambicanas", lê-se numa nota do CIP.

Para a organização não-governamental (ONG), o Governo deve reforçar as medidas de segurança, declarando estado de emergência nacional, nos termos da Constituição da República, tendo em conta que pelo menos quatro países com os quais Moçambique faz fronteira já registaram casos da doença, nomeadamente África do Sul, eSwatini, Zâmbia e Zimbabué .