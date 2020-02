Número de mortos em província vizinha de Macau sobe para quatro A província chinesa de Guangdong, que faz fronteira com Macau, reportou no domingo dois mortos devido ao novo coronavírus, elevando o total para quatro, numa altura em que figura como a segunda província com mais casos. internacional Lusa internacional/numero-de-mortos-em-provincia-vizinha-de_5e4a815cab112512a5b28cdc





No total, Guangdong regista 1.322 casos, o segundo número mais alto entre as 27 províncias e regiões semiautónomas da China continental, mas muito longe da cifra reportada pela província de Hubei, centro do novo coronavírus, designado Covid-19.

As duas mortes anteriores ocorreram nos dias 6 e 12 de fevereiro, respetivamente.

No extremo sudeste da província, a cidade de Shenzhen, que faz fronteira com Hong Kong, registou duas mortes até à data e 415 casos de infeção. A cidade de Zhuhai, que faz fronteira com Macau, não reportou mortos, mas registou, até agora, 97 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Guangdong é a província chinesa que mais exporta e a primeira a beneficiar das reformas económicas adotadas pelo país no final dos anos 1970. A província integra três das seis Zonas Económicas Especiais da China - Shenzhen, Shantou e Zhuhai -, recebendo milhões de trabalhadores migrantes.

No total, existem 70.548 casos de infeção na China continental, que exclui Macau e Hong Kong. Entre aqueles casos, 58.182 foram reportados pela província de Hubei, centro do surto e onde várias cidades foram colocadas sob quarentena, com saída e entradas interditas, uma medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

No total, o país reportou 1.770 mortos. Há ainda a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão, um em França e um em Taiwan.

Macau, que tem atualmente cinco casos de infeção pelo coronavírus, autorizou hoje a reabertura, a partir de quarta-feira, dos casinos, que estiveram encerrados por 15 dias, e determinou o encerramento de estabelecimentos de diversão noturna, espaços desportivos e culturais e enviou alunos e funcionários públicos para casa, onde trabalham à distância.

Cinemas, teatros, estabelecimentos de saunas e massagens, bares discotecas e ginásios, entre outros espaços, vão continuar encerrados até ordem em contrário, para prevenir o risco de contágio.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias: Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy, Venetian (Sands China), Melco Resorts, Wynn e MGM.

