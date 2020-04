Número de mortes volta a disparar no Reino Unido, mais 563 em 24 horas

O número total de mortes relacionadas com a covid-19 no Reino Unido aumentou para 2.352, mais 563 do que na terça-feira, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.

internacional

Lusa

internacional/numero-de-mortes-volta-a-disparar-no-reino_5e849a01dcab6f199a36ad26