Número de casos registados em Moçambique sobe de 10 para 17 O número de casos registados oficialmente de infeção pelo novo coronavírus em Moçambique subiu de 10 para 17, anunciou hoje o Ministério da Saúde. internacional Lusa internacional/numero-de-casos-registados-em-mocambique-sobe_5e8df10e22595919610f3d81





"Atualmente, no nosso país, temos 17 casos positivos, sendo nove de transmissão local e oito importados", disse a diretora nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, falando durante uma conferência de imprensa de balanço no Ministério da Saúde, em Maputo.

Dos novos casos, um é importado e foi registado em Maputo, enquanto os outros seis são de transmissão local, na sequência de uma investigação sobre as ramificações de um caso de infeção pelo novo coronavírus descoberto em Afungi, Cabo Delgado, na área do projeto para a exploração de gás no norte de Moçambique liderado pela francesa Total.