Número de casos oficiais em Moçambique sobe de oito para 10 O número de casos registados oficialmente de infeção pelo novo coronavírus subiu hoje de oito para 10 em Moçambique, anunciou hoje Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública, em Maputo. internacional Lusa internacional/numero-de-casos-oficiais-em-mocambique-sobe_5e84b3ba07faa71951678dff





Um caso diz respeito a um estudante moçambicano em Portugal, com mais de 18 anos, enquanto o outro é de um cidadão sul-africano com mais de 60 anos.

Equipas de vigilância estão a realizar averiguações para obter mais detalhes sobre os dois novos casos de infeção e determinar os contactos que realizaram e que devem estar sob vigilância, esclareceu Rosa Marlene.

Os dois casos hoje anunciados foram confirmados por laboratórios privados, anunciou a diretora nacional de Saúde Pública.

O Instituto Nacional de Saúde (INS) testou 17 amostras suspeitas nas últimas 24 horas, mas todas deram resultado negativo, acrescentou

No total, desde o início da pandemia a 11 de março até hoje, o INS testou 284 casos suspeitos.

As autoridades de saúde já mantinham 124 contactos sob vigilância, número que deverá crescer a partir das ramificações que vierem a ser delineadas com os dois novos casos de hoje, concluiu Rosa Marlene.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.

O número de mortes em África subiu para 196 nas últimas horas num universo de mais de 5.700 casos confirmados em 49 países, de acordo com as estatísticas sobre a doença no continente.

LFO // PJA

Lusa/fim