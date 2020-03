Novos protestos em segundo local de quarentena em Díli Grupos de pessoas, maioritariamente jovens, apedrejaram na noite de hoje um hotel no centro de Díli onde estão alojadas várias pessoas colocadas em quarentena, devido à covid-19, depois de aterrarem hoje na capital timorense, provenientes da Indonésia. internacional Lusa internacional/novos-protestos-em-segundo-local-de_5e77698107faa71951627a32





Os manifestantes apedrejaram a estrutura do hotel, no centro da cidade, horas depois de um protesto idêntico ter ocorrido num outro hotel, na zona leste da capital, também selecionado pelo Governo para acolher a quarentena de passageiros que estão a chegar a Díli.

Nos dois casos, a situação acabou por acalmar, apesar de passageiros nos locais reportarem ameaças e falta de condições.

Em nenhum dos casos os locais tinham policiamento suficiente aquando da chegada e entrada dos passageiros, que aterraram hoje em Díli.

Responsáveis locais queixaram-se de falta de informação por parte das autoridades de saúde sobre a utilização das duas unidades.

Já no sábado, residentes de uma outra unidade hoteleira, nos arredores do aeroporto, explicaram que responsáveis do Ministério da Saúde, da Imigração e da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) entraram no local explicando que tencionavam ali instalar um centro de quarentena.

No local vivem várias famílias, diplomatas da Malásia e outros residentes de longo prazo, tendo o responsável do espaço chegado a anunciar numa carta enviada aos residentes que a unidade ia ser usada para quarentena.

Algum tempo depois de enviar a carta, a que a Lusa teve acesso, o responsável do hotel informou que as autoridades tinham recuado.

No caso do hotel no leste da cidade, os residentes chegaram a cortar a eletricidade e a água ao complexo, com testemunhas a reportarem apedrejamento de vidros e carros.

Pela primeira vez, o Governo de Timor-Leste tentou hoje aplicar a quarentena obrigatória a passageiros que chegaram a Timor-Leste, primeiro a um grupo que viajou de Singapura e, posteriormente, a grupos que viajaram da Indonésia.

Testemunhas ouvidas pela Lusa confirmaram que os primeiros problemas se evidenciaram logo pela manhã no aeroporto de Díli, relativamente aos 11 passageiros que viajaram de Singapura, a maioria timorenses.

Inicialmente o grupo ia ser levado para um espaço único para a quarentena, mas, posteriormente, acabaram por poder sair livremente e seguir para as suas casas.

Até agora não foi ainda dada explicação oficial sobre o que motivou a alteração das medidas no caso dos 11 passageiros.

Ao mesmo tempo e, até ao momento, nem o Ministério da Saúde nem o Governo fizeram qualquer declaração pública relativamente à situação.

Fidelis Magalhães, ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, explicou à Lusa que o Governo tem estado a trabalhar para identificar locais onde acolher passageiros em quarentena.

"Estamos a trabalhar para esta questão e para outros aspetos que vão ser discutidos na reunião do Conselho de Ministros na segunda-feira", afirmou, explicando na altura à Lusa não ter conhecimento dos incidentes.

Timor-Leste reportou no sábado o primeiro caso confirmado da covid-19.

A pandemia da covid-19 já provocou 12.895 mortos e 300.097 pessoas estão infetadas em 169 países e territórios.

