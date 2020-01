Novo ministro da Defesa de Moçambique pede trabalho de equipa para garantir paz O novo ministro da Defesa moçambicano, Jaime Bessa Neto, pediu hoje trabalho de equipa às forças armadas para garantir paz e tranquilidade no país, numa altura em que há focos de violência armada no Centro e Norte de Moçambique. internacional Lusa internacional/novo-ministro-da-defesa-de-mocambique-pede_5e272b055002c3127d36d601





"O trabalho de equipa é a única forma de alcançar os nossos objetivos. Nós acreditamos que saberemos melhor usar os quadros do setor da Defesa para garantir que esta preocupação nacional alcance resultados", referiu Jaime Bessa Neto, citado em comunicado.

O governante encara como prioritário "garantir a paz e tranquilidade dos moçambicanos", lê-se no documento, que detalha as palavras de Jaime Bessa Neto durante a passagem de pastas realizada na segunda-feira, no Ministério da Defesa, com o ministro cessante, o major general na reserva, Atanásio Salvador Mtumuke.

"O general Mtumuke assumiu o desafio de dirigir o Ministério da Defesa numa altura em que o país enfrentava dificuldades financeiras e de instabilidade política na zona Norte e Centro do país, contudo, muito trabalho notável foi feito" acrescentou Bessa Neto.

Na hora de se despedir do comando do Ministério da Defesa, Atanásio Salvador Mtumuke pediu coesão em torno do novo governante, para que "uma paz efetiva e douradora seja alcançada".

Ataques armados cuja autoria suscita dúvidas, no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, já provocaram cerca de 350 mortos nos últimos dois anos, em redor dos megaprojetos de exploração de gás natural.

No Centro do país, guerrilheiros dissidentes da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) contestam o acordo de paz celebrado entre o principal partido da oposição e o Governo, em agosto, e desde então já mataram 21 pessoas em ataques contra aldeias e viaturas nas principais estradas da região.

