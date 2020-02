Novo Código Penal de Cabo Verde aperta liberdade condicional e prevê crime de quadrilha A proposta de revisão do Código Penal cabo-verdiano prevê regras mais apertadas para a concessão de liberdade condicional e a tipificação da organização em bando ou quadrilha como crime, face à "nova realidade" de Cabo Verde. internacional Lusa internacional/novo-codigo-penal-de-cabo-verde-aperta_5e5901ce24393212abd9a792





O projeto de Lei de Revisão do Código Penal, preparado pelo Ministério da Justiça e Trabalho de Cabo Verde e ao qual a Lusa teve hoje acesso, defende a necessidade de "revisitar o regime da liberdade condicional e acolher as soluções de alguma experiência comparada compatível com a realidade do país".

"Não há dúvida de que a sociedade cabo-verdiana se torna cada vez mais complexa (...) e o perfil dos agentes do facto ilícito típico não é o mesmo de há alguns anos", começa por explicar-se no preâmbulo da proposta de lei.