Novo balanço aponta para pelo menos 30 mortos em inundações na capital da Indonésia O número de mortos na sequência das inundações que atingiram a capital da Indonésia, Jacarta, na véspera do Ano Novo, subiu para pelo menos 30, anunciou hoje o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres. internacional Lusa internacional/novo-balanco-aponta-para-pelo-menos-30-mortos_5e0e063319454c1c0d2d3f34





Um anterior balanço da agência de gestão de desastres apontava para pelo menos 23 pessoas mortas na sequência das inundações.

As chuvas torrenciais e a subida dos rios submergiram pelo menos 182 bairros em Jacarta e causaram deslizamentos de terra nos distritos de Bogor e Depok, nos arredores da cidade.

O governador de Jacarta, Anies Bawesdan, disse que grande parte da água tinha recuado na noite de hoje (início da tarde em Lisboa) e o número de pessoas deslocadas em abrigos temporários diminui para cerca de 5.000 de 19.000.

As autoridades indicaram anteriormente que 35 mil pessoas estavam em abrigos em toda a grande área metropolitana.

No seu pico, as inundações atingiram milhares de casas e edifícios, forçaram as autoridades a cortar a eletricidade e a água e paralisaram as redes de transporte, referiu o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Agus Wibowo, acrescentando que em algumas áreas, as enchentes atingiram até 2,5 metros de altura.

Agus Wibowo indicou ainda que o número de pessoas mortas nas inundações subiu para 30.

O aeroporto de Halim Perdanakusumah, em Jacarta, reabriu hoje depois de ter suspendido as suas operações quando as enchentes submergiram a pista, disse Muhammad Awaluddin, diretor-presidente da PT Angkasa Pura II, operadora do aeroporto.

Quase 20.000 passageiros foram afetados pelo encerramento do aeroporto.

Em 2013, 47 pessoas morreram na sequência das inundações em Jacarta.

