Nova AR de Moçambique convoca primeira sessão extraordinária para os dias 20 e 21 deste mês A Assembleia da República (AR) de Moçambique convocou hoje para os dias 20 e 21 de fevereiro a primeira sessão extraordinária da nova legislatura do órgão, para a escolha dos membros da Comissão Permanente e das comissões especializadas.





O secretário-geral da AR, Armando Correia, disse, em conferência de imprensa, que a sessão, a primeira desde a investidura dos 250 deputados do órgão, vai servir para o anúncio dos 17 membros da Comissão Permanente, dos membros das nove comissões especializadas do parlamento e do novo conselho de administração da AR.

Durante a reunião, serão ainda anunciados os nomes dos grupos de trabalho do órgão legislativo moçambicano, acrescentou Armando Correia.