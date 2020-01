Muçulmanos na província angolana da Lunda Norte indignados com encerramento de mais uma mesquita A comunidade islâmica da província angolana da Lunda Norte queixou-se hoje do encerramento de mais uma mesquita pelas autoridades, referindo ser um "ato ilegal" que os "priva totalmente" das suas liberdades de culto e religião. internacional Lusa internacional/muculmanos-na-provincia-angolana-da-lunda_5e0f2e099057451c02f2f551





Segundo o secretário da comunidade islâmica na província, António Muhalia, o encerramento da mesquita do bairro Camatundo, município do Chitato, aconteceu no dia 30 de dezembro de 2019 e decorreu sob "ameaças de responsabilização criminal" em caso de reabertura.

"E apelaram para cada mesquita receber um documento de encerramento e caso reabram serão responsabilizados criminalmente. A administração alega que foi uma ordem do Governo da província e não dizem mais nada", afirmou, em declarações à Lusa.