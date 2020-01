MP acusa empresário de homicídio involuntário em evento do Dia da Criança em Maputo O Ministério Público (MP) moçambicano acusou a empresa Bang Entretenimento, representada pelo empresário e promotor de espetáculos Adelson Mourinho, de homicídio involuntário de cinco pessoas durante um evento alusivo ao Dia Internacional da Criança, em Maputo. internacional Lusa internacional/mp-acusa-empresario-de-homicidio-involuntario_5e18832e2713b21bf064089c





"Tratando-se de eventos para crianças, era exigível maior cuidado da Bang Entretenimento com aspetos de segurança. A promotora de eventos agiu com imperícia e negligência, tendo como objetivo único a obtenção de lucro", lê-se na acusação, citada hoje pelo diário Notícias.

As cinco pessoas, das quais duas menores, morreram após serem empurradas por uma multidão à porta do evento, que assinalava as comemorações do Dia Internacional da Criança em Maputo.