Morreu o jornalista António Pina, correspondente na África do Sul O jornalista António Pina, correspondente na África do Sul de órgãos de comunicação social como a agência Lusa, a SIC e a TSF, morreu hoje em Joanesburgo, disse fonte próxima da família.





António Pina, 63 anos, nascido na Beira, em Moçambique, vivia na África do Sul desde 1990.

A partir da África do Sul foi correspondente de vários órgãos de comunicação social como a agência Lusa, a SIC e a TSF. Em Portugal, tinha trabalhado no Correio da Manhã e no jornal O Tempo.