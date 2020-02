Moçambique vai registar crescimento anual de 26,5% na produção de gás até 2029 - Fitch Solutions A consultora Fitch Solutions previu hoje que a produção de gás natural em Moçambique vá registar um crescimento anual de 26,5% até 2029, empurrando a economia para um crescimento médio de 12,4% esta década. internacional Lusa internacional/mocambique-vai-registar-crescimento-anual-de-_5e4a7f32b34dee12adba42c0





"As perspetivas futuras de produção de gás natural na Áfricas subsaariana são mais positivas que para o petróleo, com a produção quase a duplicar dos atuais 75,6 mil milhões de metros cúbicos para os 135 mil milhões de metros cúbicos em 2029; Moçambique representa o país com maiores margens de crescimento em todo o período da análise, com uma média de crescimento anual de 26,5% entre 2020 e 2029", dizem os analistas.

No relatório sobre a evolução do petróleo gás esta década na África subsaariana, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings escrevem que Moçambique vai disputar mercado com a Nigéria, o maior produtor de gás na região, devendo a quota de mercado da maior economia africana cair entre 46% a 65% até ao final desta década.