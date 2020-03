Moçambique recebeu um total de 22 mil "kits" para diagnóstico Moçambique recebeu um total 22 mil "kits" de diagnóstico para o novo coronavírus e as autoridades distribuíram 20 "kits" por cada província, anunciou o Ministério da Saúde. internacional Lusa internacional/mocambique-recebeu-um-total-de-22-mil-kits_5e830ff123994a197a27a597





"Para garantir a segurança, as amostras [de cada província] são transportadas [para Maputo], em ambientes frios", lê-se numa nota de imprensa publicada na página de internet da entidade, que acrescenta que, dos 22 mil "kits", 200 já foram usados.

As amostras são enviadas para o laboratório do Instituto Nacional de Saúde (INS), que recebe diariamente entre 40 e 50 amostras provenientes de várias províncias, e conta com um total de 20 técnicos.

Segundo o Ministério da Saúde, além do INS, com capacidade para realizar 600 testes por dia, existem em Moçambique dois laboratórios que fazem o diagnóstico para a covid-19, mas as amostras são enviadas para países estrangeiros, incluindo Portugal.

"O Ministério da Saúde está a trabalhar numa estratégia para expandir o diagnóstico do novo coronavírus para as outras províncias do país", conclui a nota.

Moçambique mantém um total de oito casos confirmados registados oficialmente desde o início da pandemia, seis importados e dois por transmissão local, sem mortes.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 148.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

