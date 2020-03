Moçambique recebeu um total de 22 mil "kits" para diagnóstico Moçambique recebeu um total 22 mil "kits" de diagnóstico para o novo coronavírus e as autoridades distribuíram 20 "kits" por cada província, anunciou o Ministério da Saúde. internacional Lusa internacional/mocambique-recebeu-um-total-de-22-mil-kits_5e830e80fed2021973b3c3b1





"Para garantir a segurança, as amostras [de cada província] são transportadas [para Maputo], em ambientes frios", lê-se numa nota de imprensa publicada na página de internet da entidade, que acrescenta que, dos 22 mil "kits", 200 já foram usados.

As amostras são enviadas para o laboratório do Instituto Nacional de Saúde (INS), que recebe diariamente entre 40 e 50 amostras provenientes de várias províncias, e conta com um total de 20 técnicos.