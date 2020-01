Moçambique quer controlar VIH/Sida junto de prostitutas em zonas fronteiriças

As autoridades moçambicanas, em conjunto com organizações parceiras, estão a estudar formas de estimular prostitutas que circulam nas zonas fronteiriças do país a realizaram ali tratamentos de VIH/Sida, por forma a controlar a doença.

