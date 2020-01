Moçambique perdeu 26 elefantes no ano de 2019, menos um que no ano anterior Moçambique perdeu 26 elefantes no ano de 2019, menos um em relação aos 27 que morreram no ano anterior, disse à Lusa a Administração Nacional de Áreas de Conservação (ANAC). internacional Lusa internacional/mocambique-perdeu-26-elefantes-no-ano-de-2019_5e2ec8d05002c3127d3993ca





"A redução é quase que insignificante", classificou Carlos Pereira, diretor do serviço de fiscalização e proteção da ANAC, mas mostra uma redução drástica em relação aos números de há cinco anos, graças, entre outras medidas, à vigilância contra a caça furtiva.

O elefante africano é classificado como um animal vulnerável na lista de espécies da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN), o terceiro de sete níveis de risco, sendo o sétimo a extinção.

Dos 26 elefantes que morreram em 2019, a maior parte (sete) perdeu-se na Reserva do Niassa, Norte do país, com 42 mil quilómetros quadrados.

Dos sete, cinco eram elefantes jovens que caíram em armadilhas destinadas a outros animais, como antílopes. e um foi encontrado morto sem sinal de ter sido abatido, especificou a mesma fonte.

O último caso é o único morto por caçadores furtivos, pois foi encontrado sem as pontas de marfim, acrescentou.

Entre 2010 e 2014. estima-se que Moçambique perdia cerca de 1.200 elefantes anualmente.

No ano de 2015, o número baixou para 127 e no ano de 2018 ficou nos 27.

A apreciação positiva é devida a uma combinação de fatores, entre as quais, a vigilância aérea, patrulha por terra, presença das forças especiais no terreno e o envolvimento das autoridades dos países vizinhos.

No censo de elefantes de 2018, foi calculada para Moçambique uma população total de 9.122 animais.

RIZR // PJA

Lusa/fim