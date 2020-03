Moçambique entre os países com maior declínio na liberdade e democracia - Freedom House Moçambique foi um dos países onde a democracia mais recuou no ano passado, segundo conclusões do relatório sobre a liberdade e a democracia no mundo, hoje divulgadas pela organização Freedom House. internacional Lusa internacional/mocambique-entre-os-paises-com-maior-declinio_5e5fd83f79a1b71956af776c





De acordo com o relatório "Freedom in the World 2020", os países com os maiores retrocessos e progressos em termos de liberdade e democracia no ano passado localizam-se todos em África.

"Benin, Moçambique e Tanzânia foram penalizados por eleições fraudulentas e a repressão de dissidentes por parte do Estado, enquanto o Sudão, Madagáscar e a Etiópia beneficiaram do progresso em matéria de reformas e de leis mais democráticas", adianta o documento.