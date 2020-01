Moçambique cresce 4,5% e é exceção positiva na África Austral - Consultora IHS Markit O analista responsável pelo departamento africano na consultora britânica IHS Markit, Bryan Plamondon, disse hoje à Lusa que Moçambique deverá crescer 4,5% este ano e 4% em 2021, sendo uma exceção positiva na África Austral. internacional Lusa internacional/mocambique-cresce-4-5-e-e-excecao-positiva-na_5e2d595e5002c3127d390a12





"Para Moçambique, os esforços de reconstrução no seguimento dos ciclones, juntamente com o desenvolvimento de megaprojetos na área do gás natural liquefeito, sustentam a nossa expetativa de um crescimento de 4,5% em 2020 e 4% em 2020", disse à Lusa Bryan Plamondon.

Para o analista, esta recuperação de um crescimento de 1,5% em 2019 para 4,5% este ano está em contraciclo com o crescimento das economias vizinhas da África Austral.

"A tendência para a região é de estagnação ou redução, apesar de haver bolsas de crescimento na Etiópia, Gana, Costa do Marfim, Ruanda e Senegal", concluiu o analista.

