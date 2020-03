Moçambique anuncia suspensão de vistos e encerramento de escolas

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou hoje a suspensão de vistos de entrada no país e o encerramento de todas as escolas a partir de segunda-feira como forma de prevenção do novo coronavírus.

