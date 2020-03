Moçambicana Tsitsi arrisca exposição por causa de um enxoval do Zimbabué No fim da gravidez, a moçambicana Tsitsi Bendjane diz que não teve escolha para comprar enxoval, senão enfrentar o pânico pela Covid-19 e arriscar uma quarentena ao atravessar a fronteira para o Zimbabué. internacional Lusa internacional/mocambicana-tsitsi-arrisca-exposicao-por_5e749bdd8ca77d19679ac264





As filas são imensas, compactas, com dezenas de pessoas, sem a distância recomendada pelas autoridades de saúde em todo o mundo para prevenir a transmissão do novo coronavírus.

O Zimbabué entrou em estado de 'desastre nacional' na terça-feira, apesar de ainda não registar nenhum caso de infeção.