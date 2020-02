Ministro da Cooperação para o Desenvolvimento e Comércio Externo da Finlândia visita Moçambique O ministro da Cooperação para o Desenvolvimento e Comércio Externo da Finlândia, Ville Skinnari, iniciou hoje uma visita de trabalho a Moçambique, informa um comunicado oficial. internacional Lusa internacional/ministro-da-cooperacao-para-o-desenvolvimento_5e557175b34dee12adbe2ca8





A visita de Ville Skinnari a Moçambique visa fortalecer a cooperação entre os dois países, refere o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique.

Ville Skinnari tem marcadas reuniões com a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, com o ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, com a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashulua, e com a presidente do parlamento, Esperança Bias.