Ministra da Saúde angolana avalia resposta no setor petrolífero A ministra da Saúde de Angola deslocou-se na quinta-feira à província de Cabinda para avaliar as medidas adotadas pelas empresas do setor petrolífero no âmbito da prevenção contra a Covid-19.





Sílvia Lutucuta disse, em declarações à imprensa, que além de Cabinda, a comissão multissetorial esteve igualmente na vila petrolífera do Soyo, na província do Zaire, com vista a avaliar igualmente as condições de resposta a uma eventual confirmação de casos do novo coronavírus.

"Já rastreámos mais de 150 amostras e até aqui não temos casos positivos", disse a ministra, citada pela agência noticiosa angolana, Angop.