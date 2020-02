Ministra da Justiça da Guiné-Bissau acumula Negócios Estrangeiros após demissão O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, indicou hoje, por despacho, a ministra da Justiça, Ruth Monteiro, para se ocupar também da pasta dos Negócios Estrangeiros. internacional Lusa internacional/ministra-da-justica-da-guine-bissau-acumula_5e39f6165002c3127d3dadff





No despacho, a que a Lusa teve acesso, Aristides Gomes refere que Ruth Monteiro passa a ser a substituta de Suzi Barbosa, cujo pedido de demissão do cargo foi aceite.

"Em consequência, fica a anterior ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzi Carla Barbosa, impedida de falar ou agir em nome do Governo da Guiné-Bissau", lê-se no comunicado.

Suzi Barbosa, apresentou o pedido de demissão em 24 de janeiro, alegando questões pessoais e políticas.

"A minha demissão do Governo, que representei com orgulho, deve-se a motivos pessoais e políticos, que considero fundamentais para a salvaguarda da minha dignidade, da qual tenho direito e não abdico", referiu Suzi Barbosa, na carta de demissão enviada ao primeiro-ministro.

Suzi Barbosa, eleita deputada do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), nas legislativas de março de 2019, foi nomeada ministra dos Negócios de Estrangeiros em julho, com a tomada de posse do novo Governo.

A agora ex-ministra demitiu-se após a polémica suscitada por ter integrado a comitiva do candidato dado pela Comissão Nacional de Eleições como vencedor das presidenciais, Umaro Sissoco Embaló, numa visita à Nigéria.

O candidato fez um périplo por vários países africanos e europeus apesar de estar ainda em curso um contencioso eleitoral porque o candidato apoiado pelo PAIGC, Domingos Simões Pereira, contestou os resultados alegando fraude.

Esta semana, Suzi Barbosa voltou a aparecer ao lado de Sissoco Embaló durante uma visita à Turquia.

MB/VM // SR

Lusa/Fim