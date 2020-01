Ministério Público moçambicano interrogou Elias Dhlakama sobre ataques no centro do país

O Ministério Público moçambicano interrogou hoje Elias Dhlakama, irmão do falecido líder da Renamo (oposição) Afonso Dhlakama, sobre o seu alegado envolvimento no apoio à Junta Militar da Renamo, acusada pelas autoridades de ataques armados no centro do país.

