México regista número recorde de assassínios em 2019

O México registou 34.582 assassínios em 2019, mais 913 do que no ano anterior e o número mais elevado desde a primeira contagem oficial feita há 20 anos, anunciaram as autoridades mexicanas.

internacional

Lusa

