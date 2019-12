Mergulhador morre de infeção contraída quando salvou crianças de gruta na Tailândia Um mergulhador que participou do dramático resgate de 12 jovens e do seu treinador de futebol de uma gruta inundada na Tailândia morreu de uma infeção no sangue contraída durante a operação de resgate, informou a Marinha Real Tailandesa. internacional Lusa internacional/mergulhador-morre-de-infecao-contraida-quando_5e06d41890778c1bfa1b150a





Bayroot Pakbara estava em tratamento, mas o seu estado piorou após a infeção se espalhar para o sangue.

Pakbara tornou-se no segundo mergulhador a perder a vida na operação de alto risco que permitiu retirar com vida os jovens e o treinador do interior do complexo de grutas no norte do país, onde ficaram presos por duas semanas no verão do ano passado.

O tenente-comandante Saman Gunan morrera ao reabastecer tanques de oxigénio em 6 de julho de 2019.

De acordo com o diário Bangkok Post, Pakbara foi enterrado sexta-feira na mesquita Talosai, no sul da província de Satun.

JMC // JMC

Lusa/Fim