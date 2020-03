Marrocos ainda mantém abertas fronteiras Ceuta e Melilla para permitir saída de espanhóis Marrocos está ainda a manter abertas hoje as fronteiras terrestres com Ceuta e Melilla, dois enclaves espanhóis localizados no norte daquele país, para permitir apenas a saída de cidadãos espanhóis que ainda permanecem em território marroquino. internacional Lusa internacional/marrocos-ainda-mantem-abertas-fronteiras_5e6f8dc98ca77d196798d3ae





Na passada sexta-feira, as autoridades marroquinas tinham anunciado que iam fechar "até novo aviso" as ligações aéreas e marítimas com França e Espanha e as suas fronteiras terrestres com os enclaves de Ceuta e Melilla para impedir a propagação do novo coronavírus.

A agência espanhola EFE relatou que as duas fronteiras do lado marroquino tinham reaberto hoje de manhã para permitir unicamente a passagem de cidadãos espanhóis, informação que foi confirmada posteriormente por um porta-voz local do governo espanhol.

Segundo o mesmo porta-voz, esta medida foi acordada na passada sexta-feira durante conversações mantidas com o governo de Marrocos por causa de vários cidadãos espanhóis que ainda se encontravam em território marroquino em férias.

As autoridades espanholas locais precisaram que o facto destas fronteiras terrestres terem estado abertas durante os últimos dias permitiu o regresso de dezenas de grupos de turistas espanhóis de Marrocos, mas não a entrada naquele país de cidadãos marroquinos.

As fontes citadas pela EFE indicaram que esta medida ainda se vai prolongar durante o dia de hoje, desconhecendo, porém, se na terça-feira ainda estará em vigor.

Por sua vez, o presidente da Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pediu ao executivo de Espanha para que não abra as fronteiras do lado espanhol, como medida de prevenção e de contenção do novo coronavírus, que já fez no território espanhol 309 mortos e infetou 9.191 pessoas, segundo os últimos dados oficiais.

Entretanto, o governo de Marrocos anunciou hoje o encerramento a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa) de todos os cafés, restaurantes, cinemas, teatros, discotecas, ginásios e outros locais de lazer do país.

Esta medida soma-se ao encerramento das escolas, em vigor desde hoje.

A ordem de encerramento não inclui, no entanto, as mesquitas (cerca de 51 mil em todo o país) ou as orações de sexta-feira (o dia sagrado muçulmano), que regularmente atraem milhares de pessoas.

A grande maioria do comércio de rua irá manter-se aberto em Marrocos, país que registou, até à data, 29 casos de infeção pelo novo coronavírus. Quase todos os casos são turistas estrangeiros provenientes principalmente da Europa.

O ministro das Obras Públicas e dos Transportes marroquino, Abdelkader Amara, é um dos casos de infeção.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro na China.

O número de infetados a nível mundial ronda as 170 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 148 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 331 casos confirmados.

Do total de infetados, mais de 77 mil recuperaram.

