Maputo, 13 jan 2020 (Lusa) -- Dois casos por resolver em Moçambique de homicídio e desaparecimento de portugueses deverão estar na agenda de um encontro entre o Presidente português e Filipe Nyusi, chefe de Estado moçambicano, na terça-feira, anunciou hoje Marcelo Rebelo de Sousa.

Da parte do chefe de Estado português, como referiu aos jornalistas, os processos do homicídio de Inês Botas e do desaparecimento de Américo Sebastião estarão em cima da mesa de forma "evidente".