Marcelo considera diversidade fundamental para a língua portuguesa O Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou hoje em Maputo o contributo dos vários países falantes da língua portuguesa no enriquecimento deste idioma e no reforço da sua dimensão universal.





Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se com a vitalidade da língua portuguesa, quando falava após inaugurar a exposição "Português de Moçambique no Caleidoscópio" no Centro Cultural Português em Maputo.

O momento mais alto da exposição foi a condecoração da investigadora moçambicana Perpétua Gonçalves com a Ordem do Infante D. Henrique.